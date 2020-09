Candidatos de segunda classe

Por Adiberto de Souza

A campanha eleitoral que se avizinha terá dois tipos de candidatos: os contemplados pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha e aqueles que não verão nadica de nada dos mais de R$ 2 bilhões. É que os partidos vão usar o dinheiro público basicamente para custear as campanhas dos candidatos às prefeituras e as reeleições de vereadores, principalmente dos “donos” das legendas, que não querem largar o bem-bom. Portanto, os postulantes novatos terão que se virar por conta própria, pois deverão ser praticamente excluídos da divisão do bilionário Fundo. Pior é que os relegados ao segundo plano não terão a quem reclamar, pois a resolução da Justiça Eleitoral não deixa dúvida de que os partidos são livres para definir os critérios que serão empregados na distribuição de tais recursos. Coisas desse Brasilzão de meu Deus!

Pagando apoio

O governo de Sergipe já começou a “pagar” a fatura pelo apoio do Republicanos à reeleição do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). O advogado Francisco Dantas (Republicanos) ganhou a presidência da empresa Serviços Gráficos de Sergipe (Segrase). O “pagamento” ocorreu após o presidente de honra do partido, pastor Heleno Silva, ter prometido ao governador Belivaldo Chagas (PSD) apoiar a reeleição do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). O Republicanos era governo até 2018, tendo rompido para apostar na fracassada candidatura de Heleno Silva ao Senado. Marminino!

Escolha certo

Pesquise seu candidato

Veja se ele tem projeto

Se responde a algum processo

Se fez algo de concreto

Se tem “Ficha Limpa” ou Suja

Se for réu na dita cuja

Não vote nem por decreto.

Os versos acima são do cordelista Tião Simpatia.

Baterista dos bons

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), zabumbeiro afamado, também se entende com a bateria. Para comemorar o dia do baterista (20), o pedetista postou um vídeo dando uma de batera. A palhinha foi, ano passado, na festa de inauguração da Avenida Canal 3, no conjunto Augusto Franco, zona sul de Aracaju: “Um momento de extrema alegria pela realização de mais um sonho dos moradores. Parabéns a todos os bateristas!”, postou o animado prefeito. Vixe!

Papanicolau

Pesquisa mostra que 66% das mulheres não acham que existe relação entre a infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano) e o câncer do colo do útero. A infecção por esse vírus aumenta em até 100 vezes o risco de a mulher desenvolver esse tipo de câncer. Segundo o estudo, 18% das mulheres nunca fizeram o exame papanicolau, principal forma de detectar as lesões que podem levar ao câncer do colo do útero. Danôsse!

Campanha com o rival

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a amiga Thaís Bezerra: As línguas ferinas andam espalhando em Aracaju que o candidato a vereador e bolsonarista roxo João Tarantella (DEM) não votará nem amarrado na prefeiturável demista Georlize Teles. Quem propaga essa maldade se fundamenta no fato de o empresário ter tentado convencer Georlize a desistir da candidatura em favor dele. Claro que a moça deu um chega pra lá em Tarantella que, encabulado, tem evitado aparecer na sede do partido. Mas isso não é motivo para o candidato não se envolver de corpo e alma na campanha da delegada. Ou é? Mistééééério!”.

Vão às urnas

Os trabalhadores da indústria da purificação e distribuição de água e serviços de esgotos em Sergipe vão às urnas, hoje e amanhã, para eleger os novos dirigentes do sindicato da categoria. Estão aptos a votar os empregados da Deso, da Cohidro e dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto de Estância, Capela e São Cristóvão. As duas chapas concorrentes são encabeçadas, respectivamente, pelos sindicalistas Silvio Sá e Roberto Aragão. Que ganhe o melhor!

Palanque ambulante

Impedidos de promoverem aglomerações devido a pandemia d Covid-19, os candidatos a prefeito e vereadores devem inovar nesta campanha. Em vez de montarem palanques fixos, vão subir em carros de som e sair discursando por ai. Os candidatos esperam atingir uma parte considerável do eleitorado com estes “palanques ambulantes”. Resta saber se as pessoas vão prestar atenção no discurso eleitoral passando de porta em porta. Misericórdia!

Pouco interesse

A cada 100 jovens que ingressam nos cursos de pedagogia e licenciatura, apenas 51 concluem o curso. Entre os que chegam ao final do curso, só 27 manifestam vontade em seguir carreira no magistério. Esse desinteresse pela profissão é motivado pela falta de reconhecimento e de condições de trabalho. A pesquisa se baseou em dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Crendeuspai!

Libras no TRE

E o Tribunal Regional Eleitoral agora conta com um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Por determinação da presidência do TRE, todas as sessões de julgamento, seminários, bem como as futuras campanhas publicitárias da Justiça Eleitoral de Sergipe utilizarão o sistema lingüístico de natureza visual-motora. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 10 de dezembro de 1937.