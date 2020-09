CRO-SE inicia Webinário de Odontologia na Saúde Pública nesta terça-feira

Evento será transmitido pelo Youtube, com temas que emergiram da pandemia

A pandemia e todas as mudanças por ela promovidas no atendimento odontológico, como novos protocolos de biossegurança e Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) adicionais, reforçaram a necessidade de se debater a Odontologia no Sistema Único de Saúde (SUS). Por essa razão, o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE) manteve a tradição da realização anual do Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe. A 6ª edição do evento, contudo, será online, em formato de Webinário, em adaptação às recomendações preventivas ao contágio da Covid-19. A programação começa nesta terça-feira (22 de setembro), e segue até a quinta-feira (24), com transmissão ao vivo às 19h, no Youtube do CRO-SE [https://www.youtube.com/watch?v=dqAWL8LFw3A].

De acordo com a presidente da Comissão de Políticas Públicas e Inclusão do CRO-SE [organizadora do evento], Valéria Quintela, a proposta é debater temas que emergem desse novo momento que a Odontologia vivencia. “A pandemia trouxe novos desafios, que se somam aos já existentes no âmbito do SUS. Então, convidamos especialistas para debater esses assuntos, com a nossa mediação, para que seja um momento rico em informações qualificadas para os profissionais da Odontologia sergipana. Fizemos uma pesquisa para avaliar o grau de interesse da classe na realização do Webinário, e constatamos que a sua realização atendia aos anseios de muitos”, afirmou.

Na terça-feira (22), a programação traz o tema “Teleodontologia: Possibilidades de produção e impactos nos indicadores do SUS”, com Fernanda Campos de Almeida Carrer (FOUSP); na quarta, “Biossegurança: Microbiologia e Prática Odontológica Pós-Pandemia”, com Carlos Eduardo Palanch Repeke (PUC/PR); e na quinta, “Saúde do Trabalhador”, com José Carrijo (FIO), Eduardo Bomfim (DIESAT) e Igor Coelho Nunes (CEREST-SE). A mediação ficará por conta das integrantes da Comissão de Políticas Públicas e Inclusão, as cirurgiãs-dentistas Heloísa Nunes, Ana Márcia Menezes, Guadalupe Sales e Lisandra Lima (Sinodonto).

Os participantes terão acesso a emissão de certificado. É preciso, contudo, realizar inscrição através do link www.even3.com.br/croseodontosus2020/. Mais informações sobre o evento também podem ser conferidas nos perfis do Instagram do CRO-SE @crose.oficial e da Comissão de Políticas Públicas @croseodontosus.

