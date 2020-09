EM NOTA, EMSURB DIZ QUE FEIRAS LIVRES PASSAM POR PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO

21/09/20 - 18:22:33

As feiras livres administradas pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Emsurb, passam pelo processo de reorganização, inclusive com a instalação de balcões refrigerados para a comercialização de produtos de origem animal, conforme recomendação do Ministério Público (MPE/SE).

Com relação à licitação, o procedimento foi realizado e a cobrança está de acordo com o custo do serviço. A construção do processo foi acompanhada pelos feirantes no MP.

No tocante ao esgoto, estaremos verificando o ocorrido junto à concessionária estadual.

É importante ressaltar que, sem a referida readequação e o empenho da Prefeitura de Aracaju, o comércio desses produtos não teria continuidade nas feiras livres da capital.