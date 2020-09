Governo acata pedido de intervenção judicial no município de Canindé do São Francisco

21/09/20 - 13:50:06

O Governador Belivaldo Chagas foi notificado na manhã desta segunda-feira (21) pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) sobre a decisão unânime dos desembargadores que acataram o pedido do Ministério Público Estadual (MPE) pela intervenção judicial do município de Canindé do São Francisco pelo período de 180 dias.

As informações são de que o governador acatou a recomendação do TJ/SE e vai seguir o procedimento de praxe para decretar a intervenção.

O decreto será enviado à Alese para que os deputados apreciem a matéria. De acordo com informações da assessoria de comunicação da Alese, os parlamentares podem aprovar ou não a proposta de decreto do Governo.