Innovation Center lança mais um produto de fomento ao empreendedorismo

21/09/20 - 08:52:03

Com foco na inovação e na criatividade, o Tiradentes Innovation Center (TIC) lançou mais um produto em seu leque de ações: Innovation Class.

Realizado mensalmente e em parceria com os curso de Ciências da Computação da Universidade Tiradentes, o Innovation Class objetiva promover aulas sobre inovação e sobre tecnologia com profissionais renomados da área.

O primeiro evento abordou o tema “O Futuro do Trabalho – Programa Oracle Academy” e “Oracle Cloud” e contou com as presenças do presidente do TIC, Domingos Sávio; do coordenador do curso de Ciências da Computação, Fábio Gomes e da coordenadora do projeto Oracle Academy, Fabiana Valente.

“Somos o primeiro Centro de Inovação focado em educação, com eventos sobre empreendedorismo, tecnologia, startups. É uma satisfação apresentar mais uma ferramenta de estudo”, disse Domingos.

Fábio Gomes Rocha, coordenador do curso de Computação, comemorou a parceria.

“Essa ação busca trazer algo diferente para nossos alunos e para o mercado. Espero que todos gostem. A Oracle é um grande parceiro, está presente em nossos cursos”.

Fabiana Valente coordena o projeto Oracle Academy e pontuou a importância da fluência digital para a formação acadêmica e para o mercado de trabalho.

“Cada vez mais, as empresas procuram pessoas que saibam programar e desenvolver em tecnologia. A profissão mais falada hoje é de cientista de dados, que é transformar dados em informações relevantes. Hoje, o diamante são os dados e é isso que buscamos, pessoas que trabalhem com segurança da informação, desenvolvedores”.

Soft Skills

Fabiana afirmou que é importante desenvolver Soft Skills, que são características interpessoais, como empatia, capacidade de trabalho em equipe, escuta ativa entre outras.

“Cada vez mais, as empresas contratam por habilidades e demitem por comportamentos. Agora, isso se inverte e estão contratando pelos valores, comportamentos e depois desenvolve habilidades, como a Oracle”.

Caio Bizaroli também atua na Oracle e fez a apresentação das ferramentas ofertadas pela empresa. Ao final, os palestrantes esclareceram dúvidas do público participante.

Assessoria de Imprensa