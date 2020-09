Itabaiana x ABC e Potiguar x FreiPaulistano ficam no empate na abertura da Série D

21/09/20 - 09:51:00

Os representantes da Federação Sergipana de Futebol (FSF) estrearam na tarde deste domingo (20) no Campeonato Brasileiro da Série D. As duas equipes estão no grupo A4, ao lado do ABC, Central-PE, Coruripe-AL, Potiguar, Jaciobá e Vitória da Conquista-BA.

O Freipaulistano enfrentou fora de casa no município de Mossoró-RN, a equipe do Potiguar. A partida aconteceu às 15h30, no estádio Leonardo Nogueira. O confronto ficou no empate em 0x0.

O Itabaiana enfrentou o ABC, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, no estádio Etelvino Mendonça. A partida ficou no empate em 1×1. O time do ABC abriu o placar com gol do meia Sousa Tibiri. E no segundo tempo de pênalti aos 49 minutos, o atacante Thiago Santos empatou a partida.

Na segunda rodada as equipes sergipanas jogam no próximo domingo (27/09). O Freipaulistano terá pela frente o Vitória da Conquista-BA, às 16 horas, no estádio Titão, em Frei Paulo. O Itabaiana enfrenta o Central, às 16 horas, no estádio Lacerdão, em Caruaru-PE.

Fonte e foto FSF