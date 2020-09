MAIS DOIS TREMORES DE TERRA SÃO REGISTRADOS NO MUNICÍPIO DE CANHOBA

21/09/20 - 08:59:33

Neste domingo (20) mais dois tremores foram registrados no município de Canhoba. As informações são de que o abalo ocorreu por volta de meia noite, com 1.3 de magnitude e outro às 18:52h, com intensidade de 1.6.

Os abalos foram registrados pela estação de monitoramento do Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Desde o fim de agosto, os tremores têm se repetido em municípios do Baixo São Francisco. Entre os dias 11 e 18 de setembro, 128 abalos foram registrados na localidade.

Além de Canhoba, os abalos também foram sentidos em Amparo do São Francisco, em Nossa Senhora de Lourdes e nos estados vizinhos Bahia e Alagoas.