Mimos e presentes para celebrar o Dia dos Filhos no Shopping Jardins

21/09/20 - 09:24:37

Em sua plataforma online, Shopping Jardins apresenta seleção de itens especiais para as famílias aproveitarem a data

Ele representam a personificação do verdadeiro amor e é com o nascer da primavera que o Brasil homenageia aqueles que fazem florescer este nobre sentimento. Na próxima quarta-feira, 23 de setembro, celebramos o Dia dos Filhos e o Shopping Jardins oferece diversas opções para as famílias curtirem a data com afeto e gratidão em Sergipe.

É dia de se desconectar mais cedo do trabalho, dar uma pausa nos estudos e reservar um tempo para fortalecer os laços entre pais e filhos, seja brincando, realizando algumas atividades juntos ou mesmo saboreando um delicioso almoço, jantar, lanche ou sorvete. O importante é aproveitar a companhia um do outro e expressar o amor.

No Shopping Jardins, as famílias contam com uma diversidade de produtos e serviços para celebrarem o dia 23 de setembro com alegria. Para quem busca maior comodidade, o empreendimento disponibiliza o serviço de Drive-Thru e compartilha, em sua plataforma online, uma seleção de itens que prometem agradar aos filhos de diferentes estilos e idades. Livros, games, itens do time do coração, peças do vestuário, joias, calçados, gadgets, óculos esportivos e acessórios são algumas das sugestões para presentear, além de delicias para saborear juntos.

Opções de compras

No sistema Drive-Thru, o cliente entra em contato com a loja, efetua a compra e agenda a retirada dos produtos no Estacionamento C, próximo ao restaurante Austrália. Os contatos das lojas que operam com esta modalidade estão disponíveis no site shoppingjardins.com.br.

Já no canal de e-commerce, toda a jornada acontece de forma online. Acessando o site shoppingjardinsonline.com.br, o visitante encontra mais de 3,6 mil itens de diversos segmentos, inclusive gastronomia.

O cliente tem a oportunidade de incluir artigos de diferentes lojas em um único pedido. E ativando a opção “presente”, os produtos são entregues no endereço indicado pelo usuário. A plataforma atende a todos os bairros de Aracaju e o frete é grátis. O prazo de entrega das refeições varia de acordo com o tempo de preparo e a demanda de cada estabelecimento e o cliente recebe os demais produtos em até 48 horas.

Da assessoria

Foto: Divulgação