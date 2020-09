Nota do IDEB em Itabaiana alcançou até 27% de crescimento durante a atual gestão

21/09/20 - 14:59:20

É fato que a Educação em Itabaiana tem apresentado avanços até há bem pouco tempo inimagináveis. Do ponto de vista do respeito aos professores e funcionários, a situação mudou radicalmente: o que antes era marcado pela prestação de Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia de polícia por conta de salários atrasados, atualmente funciona de forma ordeira, pacífica, em que os profissionais podem desenvolver suas atividades de maneira tranquila e confiante, inclusive com os professores tendo seus salários pagos de forma antecipada ao longo de toda a atual gestão, a cargo do prefeito Valmir de Francisquinho (PL).

Além disso, com a exigência da nucleação proposta pelo Ministério Público Estadual de Sergipe, algumas poucas escolas em algumas comunidades tiveram que ser fechadas pela falta de um quantitativo suficiente de alunos, sendo transferidos para outras unidades. E isso motivou a Prefeitura de Itabaiana a reformar toda a rede de escolas municipais, além de iniciar o processo de climatização de salas de aula. Somando tudo isso a um transporte escolar eficiente e a uma alimentação escolar que não falhou em nenhum dia da atual gestão, temos os resultados aparecendo e sendo reconhecidos nacionalmente.

É o caso do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), apresentado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em que a nota dada ao índice nos anos iniciais saltou de 3,6 em 2013, para 4,6 em 2019, ano da avaliação mais recente, com dados divulgados na semana passada. “Nós dedicamos atenção especial a Educação por entendermos que, sem ela estar muito bem cuidada, não há formas de se garantir um futuro digno não apenas para as nossas crianças, mas para a sociedade como um todo”, observou o prefeito Valmir de Francisquinho ao analisar o aumento exponencial nos números do IDEB.

No caso específico dos anos iniciais, o crescimento entre 2013 e 2019, justamente os anos de sua gestão a frente da prefeitura, alcançou 27.77%, sempre com a rede pública municipal de ensino alcançando as metas projetadas para cada um dos anos em que a avaliação foi realizada.

Já em relação aos anos finais, novo crescimento no período, com o IDEB saindo de 3,0 para 3,5, num total de 16,66% em relação ao aumento da nota. “Nesse caso, apesar do aumento, nós não estamos satisfeitos, pois ficamos abaixo das metas projetadas. Mas temos muita confiança de que os avanços se darão de forma contínua, principalmente a partir do Termo de Cooperação assinado com a Universidade Federal de Sergipe, em 2016, e agora com o Termo de Colaboração com o Governo do Estado, cuja assinatura se deu em 2019”, relata Mércia Félix, secretária de Educação que, aliás, em 2019 estava na coordenação pedagógica da secretaria quando da assinatura desse novo termo.

Com os números obtidos pelo IDEB itabaianense, levando em consideração que os anos finais tiveram queda nacionalmente, fica claro que a gestão educacional municipal de Itabaiana tem avanços significativos alcançados durante a atual administração. “A gente recebe com felicidade esses números, mas também com um aumento da nossa responsabilidade, uma vez que Educação é uma área em que não ser descuidada em momento nenhum. Num ano tão difícil como o que estamos vivendo, em virtude da pandemia, não deixa de ser positivo ver que estamos avançando. E vamos avançar ainda mais”, finaliza do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

Fonte e foto assessoria