Ortopedia do Huse realizou mais de 13 mil atendimentos nos últimos meses

21/09/20 - 10:43:24

Nos últimos oito meses deste ano (janeiro a agosto), os serviços que compõem o setor ortopédico do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), realizaram mais de 13 mil atendimentos nesse período. Foram 5.126 usuários atendidos na Sala da Ortopedia e 7.679 atendimentos no Ambulatório de Retorno (setor responsável para acompanhamento do paciente seja ele cirúrgico ou conservador). Isso porque o Huse é o maior hospital público do Estado e referência em média e alta complexidade.

A referência Técnica da Ortopedia no Huse, Antônio Cabral, ressalta a importância do Serviço para o Estado e parabeniza a todos os ortopedistas pelo seu dia, celebrado em 19 de setembro, em especial aos médicos ortopedistas do Huse que vivem uma batalha diária no enfrentamento a graves lesões que chegam de todo o Estado e cidades vizinhas.

“O serviço de ortopedia do Huse prima pela excelência na prestação do serviço que é composto de especialidades de todas as áreas como: cirurgia do quadril, cotovelo e ombro, joelho, tornozelo e pé, cirurgia de mão, ortopedia infantil e oncológica. Então, nada mais justo que homenagear a todos esses profissionais que se destacam diariamente no Huse”, ressaltou Antônio Cabral.

O Huse conta com 58 médicos ortopedistas e uma das melhores equipes do Estado. A Sala de Ortopedia do Pronto Socorro do Huse está apta para o atendimento completo do paciente com doença traumato-ortopédica. Além das cirurgias realizadas pelo hospital, as transferências de pacientes para outros hospitais parceiros como os Hospitais Regionais e Hospital Cirurgia, são essenciais para organização do fluxo dentro do Huse.

Fonte e foto SES