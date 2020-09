PM prende homem com mandado de prisão em aberto por homicídio

21/09/20 - 13:08:29

No último domingo, 20, du rante uma ação de prevenção, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram, no bairro Porto Dantas, a prisão de José Wellington Félix da Silva, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto por homicídio e por porte ilegal de arma de fogo, e as apreensões de dois adolescentes, de 14 e 15 anos. O de 14 anos estava com 49 trouxas de maconha e uma balança de precisão, já o de 15 anos com um aparelho celular roubado.

Durante ações de prevenção pelo bairro Coqueiral, militares do BPRp, que têm atuado em conjunto com policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), avistaram, na rua Montevidéu, indivíduos fazendo consumo de entorpecentes.

Diante da situação flagrante, os policiais realizaram a aproximação e efetuaram uma abordagem policial, onde acabou apreendendo uma arma de fogo calibre .38 com seis munições intactas do mesmo calibre com José, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. Além disso, foram apreendidas 49 trouxas de maconha e uma balança de precisão com um menor de 14 anos, e um celular, de marca IPhone, roubado com um adolescente de 15 anos.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram conduzidos à Central de Flagrantes e apresentados por meio de Relatório de Ocorrência Policial.

Fonte e foto SSP