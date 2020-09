POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR DESACATO NO BAIRRO AMÉRICA EM ARACAJU

21/09/20 - 12:43:58

O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prendeu, no último sábado, 19, Douglas Brandão dos Santos, 25, que responde a um processo por roubo qualificado. A prisão ocorreu no bairro América após ele ter resistido a uma abordagem e ter desacatado os policiais envolvidos numa ação de policiamento preventivo.

Policiais do BPRp realizavam patrulhamento tático motorizado pela ruas do bairro América, quando visualizaram, próximo à Praça Franklin Roosevelt, alguns indivíduos realizando uma troca com pequenos objetos, que chamou a atenção dos militares.

Como o local é conhecido pela venda de entorpecentes, os policiais decidiram realizar uma aproximação e posteriormente uma abordagem. Um dos indivíduos resistiu à abordagem e começou a desacatar os policiais com palavras de baixo calão em razão da função dos agentes de segurança pública, sendo detido e identificado como Douglas, que responde a processo por roubo qualificado.

No local, ainda foram encontradas três cápsulas de cocaína, sendo duas vazias e uma cheia. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes e todas as medidas legais foram adotadas.

Fonte e foto SSP