Quatro unidades básicas de saúde retomam serviços de referência nesta segunda

21/09/20 - 16:27:21

Diante do decrescente número de novos casos da covid-19, quatro das oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atendimentos exclusivos de pacientes com sintomas de síndromes gripais voltaram a ofertar os serviços de saúde para os usuários de referência.

Depois de processo de desinfecção, as UBS Eunice Barboza, Cândida Alves, Fernando Sampaio e Augusto Franco retornaram, nesta segunda-feira (21), a oferta de serviços de forma regular, a exemplo de sala de vacinas, consultas e curativos, serviço de puericultura e de citopatologia, testes de HIV, gravidez e sífilis, pré-natal entre outros.

“De maneira gradativa, com base nos índices da doença na capital, que vem reduzindo consideravelmente nas últimas semanas, estamos normalizando o atendimento de quatro Unidades que eram referência para síndrome gripal. Sendo que dessas, três funcionarão em horário estendido, das 7h às 19h, que são as UBSs Cândida Alves, Fernando Sampaio e Augusto Franco. Só a Unidade Eunice Barboza que continua com horário normal, das 8h às 17h”, explica a assessora da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde, Josivânia Mesquita.

De acordo com a gerente da UBS Augusto Franco, Suzicleide Carvalho, o retorno das atividades aumenta a oferta de serviços e o horário estendido otimiza o atendimento aos usuários. “O principal objetivo do horário estendido é realizar o atendimento de usuários que não tinham tempo de ir às UBSs no horário normal de atendimento”, enfatiza.

Ainda segundo Suzicleide, o usuário deve cumprir as recomendações de segurança sanitária, como uso da máscara, de álcool em gel e respeitar o distanciamento social. “Assim que o usuário entra aqui na UBS, eles são orientados e sinalizados na recepção. Fazemos o primeiro acolhimento, para saber qual a demanda do usuário, que neste primeiro momento está sendo uma demanda espontânea, já que não tínhamos agenda fechada, ou seja, o paciente chegou e de imediato é atendido seguindo os protocolos sanitários”, orienta.

Doze Unidades com horário estendido

As Unidades que estão trabalhando em horário diferenciado, de segunda a sexta, das 7h às 19h, são: Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Francisco Fonseca (18 do Forte), Max Carvalho (Ponto Novo), Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Bairro Industrial), Manoel de Souza (conjunto Sol Nascente), Santa Terezinha (Robalo), Joaldo Barbosa (Bairro América), José Calumby (Jardim Centenário), Cândida Alves (Santo Antônio), Fernando Sampaio (Castelo Branco) e Augusto Franco (Augusto Franco)

Unidades exclusivas para síndromes gripais

Com a reformulação do serviço, permanecem atendendo exclusivamente pacientes com quadro de síndrome gripal ou suspeito de covid-19, a UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), UBS José Machado de Souza (Santos Dumont), e a UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário). Além dessas Unidades, também seguem ativos os atendimentos nas urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, que continuam com os contêineres de atendimento exclusivo.

