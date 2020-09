Sargento que assassinou soldado alega insanidade e é solto

21/09/20 - 14:09:23

O sargento da polícia militar de Sergipe, lotado no BESP, José Matias Silva, que assassinou no sábado (19), com um tiro, o colega de farda soldado Rondinele, no município de Monte Alegre, já está solto.

As informações são de que o sargento Isaias participou da audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (21) e alegando insanidade mental, acabou ganhando a liberdade.

Com essa decisão, o sargento Matias não perde a liberdade por conta da insanidade mental alegada na audiência. Por enquanto, o juiz plantonista pediu o afastamento das funções laboratoriais do militar e o internamento em clínica para tratamento de alcoolismo.

Relembre o caso – o soldado Rondilele foi assassinado dentro do carro sem nenhum motivo, na presença de colegas após participarem de uma confraternização.