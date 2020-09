SEDUC FIRMA PARCERIA COM TELEFÔNICA VIVO E ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO

21/09/20 - 12:21:59

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulga a abertura de inscrições para o curso “Escola Digital: Curadoria de Objetos Digitais de Aprendizagem”, fruto de uma parceria com a Fundação Telefônica Vivo, por meio dos Projetos Escola Digital e Escolas Conectadas. Podem se inscrever professores da Rede Pública Estadual que estejam atuando em regência de classe, bem como aqueles que estejam em função técnica pedagógica na secretaria, nas Diretorias Regionais e unidades de ensino.

O objetivo é realizar uma formação em curadoria de planos de aula e de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs) das áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza ambientados na plataforma Escola Digital, em Sergipe, denominada Conecta Escola Digital. No curso serão discutidas as definições e critérios de curadoria, como conhecer e conceituar objetos digitais de aprendizagem, vivenciando na prática o papel de um curador e refletindo sobre suas possibilidades de atuação.

As inscrições estarão abertas até o dia 29 de setembro, às 23:59h, bastando acessar o link: https://bit.ly/escoladigital-2020-ed1. O curso deverá ser realizado no período de 12 de outubro a 9 novembro, com carga horária de 30 horas. Para que o cursista adeque a rotina, ele escolhe o horário mais conveniente para desenvolver os estudos e realizar as atividades.

Para a diretora do Departamento de Educação (DED), professora Ana Lúcia Lima, a formação contribuirá significativamente para a melhoria da prática docente e da aprendizagem dos estudantes, uma vez que os objetos digitais de aprendizagem tornam as aulas mais dinâmicas e atrativas.

“Os professores capacitados serão convidados a colaborar na qualificação de recursos pedagógicos do acervo digital, compondo uma frente de curadoria da plataforma Conecta Escola Digital da SEDU”, explica Jason Reis de Santana, chefe da Divisão de Tecnologias do Ensino (DITE).

A partir do curso, espera-se que o professor entenda os conceitos fundamentais sobre curadoria e o papel do curador; compreenda os tipos de ODAs e os critérios de seleção, avaliação e exclusão; explore práticas inovadoras com o uso de tecnologias; categorize e descreva os ODAs considerando, inclusive, os aspectos da BNCC; selecione e avalie os ODAs da sua área de conhecimento e de outras de seu interesse.

Desse modo, após a aplicação de aprendizagens construídas no curso pelo educador, espera-se que o estudante realize um uso crítico e responsável dos recursos tecnológicos e das redes de informação (com apoio e supervisão); desenvolva letramentos em recursos multimídia (como textos, fotos, vídeos, áudios) disponíveis na rede de computadores; explore ODAs como auxílio à sua aprendizagem em áreas específicas, seja para sanar dificuldades, seja para aprofundar conceitos.

Assessoria de Comunicação da SEDUC

Fonte e foto assessoria