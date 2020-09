SENAC OFERECE 600 VAGAS EM DIVERSOS CURSOS ATRAVÉS DE PROGRAMA DE GRATUIDADE

21/09/20 - 09:33:02

O comércio está retomando gradativamente suas atividades, mesmo ainda no período de pandemia. E nesse reinício, quem estiver alinhado com as necessidades do mercado terá grande vantagem para ingressar ou até mesmo retornar ao mercado de trabalho. De modo que, para ajudar as pessoas a terem novas oportunidades de se colocarem no mercado de trabalho, estão sendo ofertados de forma gratuita vários cursos do Senac São 600 vagas para cursos profissionalizantes através do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que contará com aulas na modalidade de Educação à Distância (EAD).

Para o programa de gratuidade, serão oferecidos 16 cursos, nas mais variadas operações de comércio, serviços e turismo: Ações Eficazes em Vendas; Biossegurança em Esterilização; Boas Práticas e Controles Operacionais Essenciais para Serviços de Alimentação; Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação; Como Construir um Plano de Comunicação Digital; Custos Logísticos; Departamento de Alimentos e Bebidas na Hotelaria; Desenvolvimento de Equipes; E-mail Marketing; Estratégias de Negociação; Gerenciamento de Custos; Indicadores de Gestão para Meios de Hospedagem; Técnicas Campeãs de Vendas; Técnicas de Fidelização de Clientes; Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem; Tomada de Decisões no Ambiente Organizacional. As turmas dos cursos variam entre 20 e 40 alunos, de acordo com cada atividade oferecida.

Os cursos do Programa Senac de Gratuidade são direcionados para pessoas com baixa renda familiar, aquelas que possuem renda inferior a dois salários mínimos por pessoa na família.

Os interessados podem buscar mais informações e realizar a sua inscrição acessando o site www.ead.senac.br/gratuito/ .

Fecomércio/Sesc/Senac | Agência Comércio