SUSPEITO DE ESTUPRO É PRESO PELA SEGUNDA VEZ EM MENOS DE DOIS MESES

21/09/20 - 08:41:03

No último sábado (19), durante o plantão policial em Estância, equipes da Polícia Civil foram acionadas em razão de uma tentativa de estupro de uma jovem, com uma filha no colo de apenas sete meses.

Segundo o delegado Gregório Bezerra, plantonista no sábado, o suspeito seria um motoboy, que durante uma corrida desviou o percurso e parou em um local deserto e tentou violentar sexualmente a jovem que estava com uma recém nascida no colo.

Quando o suspeito começou a tirar a roupa, a vítima conseguiu fugir e pediu ajuda a um homem que passava no local e a socorreu.

As equipes da Polícia Civil iniciaram as diligências policiais de imediato e conseguiram localizar e prender o suspeito em flagrante, inclusive de posse da mesma moto que utilizou na prática criminosa, uma Honda Fan 150.

O delegado Gregório Bezerra destaca algo que chama a atenção: “que esse mesmo homem, identificado como Lecson Nascimento Silva, já havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime (estupro, crime hediondo) há apenas dois meses e estava em liberdade provisória.” Mais uma vez o criminoso foi preso e está à disposição da justiça.

Fonte e foto: SSP/SE