TÁTICO PRENDE INDIVÍDUO POR TRÁFICO DE DROGAS NO ORLANDO DANTAS EM ARACAJU

21/09/20 - 05:00:16

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu neste domingo (20) um indivíduo por tráfico de drogas no Orlando Dantas.

Os policiais receberam um ocorrência do CIOSP a respeito de um crime agressão. No local, a mãe do suspeito informou que seu filho traficava entorpecentes.

Na abordagem ao suspeito, os policiais encontraram drogas sintéticas. Confirmado a suspeita, sua mãe indicou o local de armazenamento da droga no apartamento do suspeito onde foi encontrado maconha, balança de precisão e embalagem para comercialização da droga.

O suspeito foi conduzido à delegacia para providências cabíveis.