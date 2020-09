Cine drive in Museu da Gente é sucesso de público e segue nos finais de semana

22/09/20 - 09:30:21

A iniciativa seguirá no Museu da Gente Sergipana todas às sextas, sábados e domingos, com novas grades de exibição

Doze sessões, uma diversidade cinematográfica, público satisfeito e toda segurança necessária de acordo com protocolos sanitários. Assim foi a estreia do Cine Drive in Museu da Gente, projeto realizado pelo Instituto Banese e Casa Curta-se, com a promoção do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda e da AvBr Produções. Com o objetivo de proporcionar esse encontro com a arte cinematográfica em tempos de isolamento social e matar a saudade dos telões, o projeto seguirá às sextas, sábados e domingos com novas programações.

O cine drive in agradou ao público. Vagner Oliveira foi uma das pessoas que aproveitou a novidade. Acompanhado da namorada e de amigos, ele disse estar satisfeito com a programação e organização do evento. “O Cine Drive in é uma proposta nova aqui no estado e muito interessante. Importante para ajudar os amantes do cinema a matarem a saudade dos telões. A programação bastante diversificada contempla adultos e crianças, os serviços oferecidos são muito bons e estão seguindo os protocolos de segurança. Enfim, uma ótima iniciativa”, destaca.

Dona Tereza Cristina compareceu com a filha, a amiga e a afilhada já no primeiro dia para garantir a participação. “Não poderíamos perder a oportunidade de conhecer esse projeto incrível aqui no museu. Simplesmente amamos tudo. Foi divertidíssimo, maravilhoso. O atendimento, os filmes, o serviço de alimentação, tudo muito bem preparado. Estão de parabéns. Voltarei com certeza”.

Para garantir o distanciamento seguro, as vagas são limitadas a 26 veículos por sessão. Durante o horário de exibições o Café da Gente estará funcionando com todas as medidas de segurança e com um cardápio especial de comidinhas de cinema, a exemplo do cachorro quente do parque, pipoca, mini coxinhas, dentre outros, com direito a opções de combos.

Para viver essa experiência é só conferir a programação e escolher o filme. Os horários das sessões, a classificação indicativa e sinopses dos filmes estão disponíveis no site do museu (www.museudagentesergipana.com.br) e no Instagram @museudagentesergipana_oficial e @cinedriveinmuseudagente. A compra dos ingressos é feita através da plataforma on line Sympla (www.sympla.com.br), no evento denominado Cine Drive in Museu da Gente, no valor de R$ 50,00 por veículo e cada carro pode ter no máximo 4 pessoas. Toda a renda da venda dos ingressos é revertida para a Casa Curta-se e AvBr Produções.

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA (25 a 27/09)

25/09 (sexta)

20h10 – ‘Doce entardecer na Toscana’

Duração: 96 min

Classificação indicativa: 14 anos

26/09 (Sábado)

18h – ‘Tito e os Pássaros’ (INFANTIL)

Duração: 73 min

Classificação indicativa: Livre

20h10 – ‘Música Para Morrer de Amor’

Duração: 102 min

Classificação indicativa: 16 anos

27/09 (Domingo)

18h – ‘Tito e os Pássaros’ (INFANTIL)

Duração: 73 min

Classificação indicativa: Livre

20h10 – ‘Doce entardecer na Toscana’

Duração: 96 min

Classificação indicativa: 14 anos

Por Tarcila Olanda