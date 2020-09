Covid despenca em Sergipe com mais 38 casos e um óbito

22/09/20 - 18:39:58

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 18h desta terça-feira (22), foram registrados 38 novos casos de Covid-19 na capital e um óbito. Trata-se de um homem com 77 anos, sem registro de comorbidades, vindo a óbito dia 19.

Dos novos casos confirmados, 23 são mulheres, com idade entre 10 e 85 anos; e 15 homens com idade entre dois e 78 anos.

A SMS informa ainda que, três óbitos anteriormente registrados como sendo de Aracaju, após investigação epidemiológica, foram identificados como do interior do estado. Com isso, sobe para 34.493 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Dessas, 108 estão internadas em hospitais; 711 estão em isolamento domiciliar; 32.970, que estavam infectadas já estão recuperadas; e 714 vieram a óbito.

Há 30 pacientes suspeitos internados, que aguardam resultados do exame. Foram descartados 38.398 casos do total de 72.921 testes.