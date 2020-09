DEPUTADO ZEZINHO SOBRAL VAI AO DNIT E ACOMPANHA AVANÇOS NA BR-101

22/09/20 - 15:31:50

Parlamentar reafirma o compromisso com o povo de Sergipe e trabalha pela melhoria da qualidade das estradas

Nesta terça-feira, 22, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) fez mais uma visita à superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Aracaju para acompanhar os desdobramentos das obras de duplicação do trecho Norte da BR 101. O parlamentar, que preside a Comissão Temporária de Fiscalização Externa da Assembleia Legislativa, esteve acompanhado pelo presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, e representantes do município de Rosário do Catete.

Em Sergipe, a BR 101 possui 206 quilômetros de extensão, sendo que a duplicação compreende 104 quilômetros. Desde o início do mandato, em 2019, o deputado cobra prioridade na conclusão da BR 101. E, hoje, o superintendente do DNIT, Alexandre Monteiro, informou que alguns trechos têm previsão de finalização ainda em 2020. Com a redução das chuvas, as obras na cabeceira da ponte do Rio São Francisco, por exemplo, retomaram com eficiência e rapidez. Alguns trechos como de Pedra Branca (km 77) até Carmópolis (km 51) já receberam ordem de serviço.

A retomada dessas obras, no entanto, depende efetivamente do repasse de recursos, segundo o deputado. “Assim, nós vamos na próxima reunião que tiver na sede do DNIT e no Ministério da Infraestrutura em Brasília para cobrar. O presidente Luciano Bispo também se comprometeu de estar conosco, reivindicando o recurso aos nossos parlamentares, porque estava programado R$ 50 milhões, mas até agora, só confirmaram R$ 10 milhões para o andamento das obras este ano. É preciso haver recursos para que isso se conclua o mais rápido possível”, explicou Zezinho Sobral.

De modo mais detalhado, os trechos com obras retomadas e com previsão de entrega até dezembro deste ano são: da ponte do Rio São Francisco até o viaduto de Propriá (3 quilômetros) e do km 29 até o km 24, zona rural da cidade de Capela. Também está em andamento a construção do viaduto da entrada de Siriri. Já as obras do trecho de Carmópolis à Laranjeiras têm perspectivas de ficar prontas até o ano que vem, mas toda a parte de terraplanagem e de cimento devem ficar prontas até dezembro. Se o cronograma proposto for cumprido e as ações forem efetivadas, o trecho completo de Carmópolis até Propriá também será finalizado até o final do ano.

“Este é um compromisso de mandato e presto contas a todos os sergipanos que confiam no nosso trabalho e na nossa capacidade de reivindicar, de acompanhar e de fiscalizar. Esta é uma obra importante para a segurança do povo, o turismo e o desenvolvimento de Sergipe”, afirmou o parlamentar, reforçando que também acompanha as demandas relacionadas às rodovias estaduais.

Fonte e foto assessoria