DEPUTADOS DISCUTEM O ANDAMENTO DAS OBRAS DA BR-101 NO ESTADO DE SERGIPE

22/09/20 - 14:01:43

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB) e o deputado Zezinho Sobral (PODE), participaram na manhã desta terça-feira, 22, de uma reunião com o superintendente do Departamento Nacional de Infraerstrutura de Transportes (DNIT/SE).

Os parlamentares debateram com o superintendente Alexandre Monteiro da Cunha, o andamento das obras da BR-101, com destaque para as perspectivas de retomada e reconstrução dos trechos, além dos recursos disponíveis para a execução dos serviços.

Na oportunidade, eles enfatizaram a luta em prol da recuperação das rodovias sergipanas. Também participaram da reunião na sede do DNIT, representantes do município de Rosário do Catete.

Por Aldaci de Souza

Foto: Divulgação Ascom Zezinho Sobral