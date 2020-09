ESTUDANTE DO IFS EM ARACAJU PASSA NO 1º LUGAR PARA ARQUITETURA EM ALGARVE

22/09/20 - 16:34:01

Sofia Bicalho Dias Araújo (18), ex-aluna do curso técnico integrado em Edificações do Instituto Federal de Sergipe (IFS), campus Aracaju, conquistou o primeiro lugar no curso de Arquitetura Paisagista na Universidade do Algarve (UAIg), instituição de Ensino Superior de referência do Sul de Portugal, localizada em Faro, com cerca de 8 mil estudantes e 44 cursos, entre licenciaturas e mestrados.

A estudante embarcou na tarde de segunda-feira (21) para Belo Horizonte (MG), onde visita familiares De lá segue viagem porque as aulas começam no dia 7 de outubro.

Sofia concluiu o curso de Edificações no campus Aracaju em 2019 e fez Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado. Pelo Sistema de Seleção Unificada, SISU, foi aprovada em segundo lugar para o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Também usando a nota do Enem, este ano, se candidatou a uma vaga no curso de Arquitetura Paisagismo da Universidade do Algarve e, após avaliação técnica, conseguiu a primeira colocação.