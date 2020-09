FAESE APRESENTA À FAMES DEMANDAS SOBRE SEGURANÇA NO CAMPO E LOGÍSTICA

22/09/20 - 15:40:50

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe – Faese protocolou ofícios pedindo o apoio dos municípios para manutenção das estradas locais e divulgação da pesquisa sobre segurança no campo. As demandas dos produtores rurais foram apresentadas à Federação dos Municípios do Estado de Sergipe – Fames em reunião na segunda-feira, 21.

A implementação de melhorias nas estradas vicinais dos municípios foi uma das demandas apresentadas à Fames. Segundo o presidente da Faese, Ivan Sobral, os produtores iniciarão a colheita do milho, citrus e da cana-de-açúcar e as estradas são essenciais para o escoamento da produção.

“Sabemos que a agropecuária é a uma atividade predominante nos municípios e as estradas rurais são muito importantes para a garantir a logística das atividades agrícolas. Pedimos uma atenção especial aos gestores municipais para a implementação de melhorias nas estradas, principalmente neste momento com o final das chuvas. Os produtores têm relatado que o tráfego por essas estradas tem sido muito ruim”, explica Ivan.

Outra demanda apresentada pela Faese foi a pesquisa sobre segurança no campo. O objetivo é mapear as principais ações criminosas e os locais onde ocorrem. O resultado do levantamento será encaminhado às autoridades com propostas de ações e medidas preventivas.

O presidente Ivan Sobral pediu o apoio da Fames para a divulgação da pesquisa nos municípios. “Solicitamos o apoio da Fames para reforçar junto aos gestores municipais o apoio na divulgação da campanha junto aos produtores rurais. Esta pesquisa será muito importante para mapear ações voltadas para a segurança no campo”, afirma Ivan.

O presidente da Fames, Chistiano Rógerio Rego Cavalcante, destacou a importância da parceria com a Faese. “É extremamente importante esta parceria com a Faese para que a gente possa estreitar os compromissos da Faese com a Fames. Recebi dois ofícios, um tratando da segurança no campo e o outro sobre as estradas vicinais. É extremamente salutar esta parceria para que a gente fortaleça a agricultura no estado de Sergipe e os municípios estão de braços abertos para que esta parceria aconteça e quem ganha com isso é a população”.

