JAE LIBERA MAIS DE R$ 4,7 MILHÕES EM ACORDOS NA SEMANA DE EXECUÇÃO

22/09/20 - 13:37:54

O Juízo Auxiliar de Execução (JAE) realizou, na semana de 14 a 18/9/2020, audiências com processos das concentrações das executadas IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão Pública), Itaguassu, Coqueiral, M. Mattos, Emdagro, Hospital Cirurgia, Cehop, Bomfim, Progresso e Samarsa.

Ao todo, foram realizadas 302 audiências, com a celebração de 257 acordos, totalizando R$ 4.703.742,29 em créditos liberados para os exequentes. Haverá, ainda, 29 audiências de exequentes que não puderam comparecer na semana passada.

Participaram das audiências o juiz Carlos João de Gois Júnior, a juíza Gilvânia Oliveira de Rezende, os patronos dos exequentes e das executadas, além dos servidores da Coordenadoria de Apoio à Execução (CAE), todos conectados de suas residências, conforme determinação da Presidência do TRT da 20ª Região.

Além das audiências, foram realizados três leilões extraordinários e um leilão ordinário, arrecadando R$ 2.465.122,92, valores que serão liberados para os exequentes de processos na fase de execução, tanto do JAE quanto das quinze Varas do Trabalho do TRT da 20ª Região.

Desde o início de 2020, o JAE realizou 912 audiências de conciliação na fase de execução, com acordo em 831 processos e liberação de R$ 16.378.384,91 para os exequentes.

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região