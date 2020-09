Museu da Gente Sergipana participa da 14º Primavera dos Museus

Com o tema “Mundo Digital: Museus em Transformação”, toda a programação será realizada em ambiente virtual, proporcionando encontros, mesmo que à distância, entre o museu e seu público

O Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda participa de mais uma Primavera dos Museus. Dessa vez em formato diferente, como propõe o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) nesse período de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Com o tema “Mundo Digital: Museus em Transformação”, toda a programação será realizada em ambiente virtual, proporcionando encontros, mesmo que à distância, entre o museu e seu público.

Durante essa semana, de 21 a 27 de setembro, diversas ações serão realizadas por museus em todo o Brasil. Em Sergipe não será diferente e o Museu da Gente Sergipana dará sua contribuição através das ‘Oficinas da Gente’ e do tour virtual em 360º pelas instalações do Museu da Gente Sergipana, com acesso já disponível no site www.museudagentesergipana.com.br.

As ‘Oficinas da Gente’ também fazem parte da programação. São ações educativas realizadas de forma frequente pelo museu, mas que dessa vez acontecerão sem a presença do público. Amanhã, dia 22, estará disponível de forma online uma oficina que ensinará como confeccionar boneco de pano inspirado no artista plástico sergipano Arthur Bispo do Rosário. Já no dia 25, será disponibilizada a oficina de produção de fantoche do Boi do Reisado, técnica em dedoche, utilizando material reaproveitável. Ambos os vídeos poderão ser acessados pelo youtube, no canal do Instituto Banese.

A 14ª Primavera dos Museus é uma ação de promoção dos museus brasileiros coordenada pelo Ibram que une instituições museológicas, durante uma semana, em torno de atividades para todos os públicos.

O Museu da Gente Sergipana é um projeto mantido pelo conglomerado Banese, que é formado pelo Banese e pela Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC). Adicionalmente fazem parte do grupo: a Banese Administradora e Corretora de Seguros, o Instituto Banese de Seguridade Social (SERGUS), a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese (CASSE) e o Instituto Banese.

