Pandemia política

22/09/20 - 08:24:20

Por Adiberto de Souza

Somente em Aracaju, algumas centenas de pessoas estão acometidas pela febre da vitória, mal que aparece em parte da população a cada dois anos. No Brasil, são milhares de vítimas, chamadas ‘clinicamente’ de candidatos a prefeito, vice e vereador. Todas adquirem um repentino entusiasmo e saem por aí espalhando que serão eleitos, certamente entre os mais votados. Aos incrédulos, eles apresentam números fantásticos e explicam, por ‘A’ mais ‘B’, porque já se acham vitoriosos. Os “enfermos” se convencem com os “Deus lhe ajude” e “estou com você” disparados por amigos e gozadores. Contam como certos os votos dos parentes e colegas de trabalho. Também costumam enxergar os concorrentes como derrotados. A “doença”, que, entre outras coisas, provoca miragens, não tem remédio conhecido, porém desaparece logo após a contagem dos votos. Deixa como sequelas uma forte dor de cabeça e uma terrível mania de desconfiança: todos são vistos pelos sequelados como traidores desalmados. Home vôte!

Intervenção pela metade

Graças à demora do Tribunal de Justiça em julgar o processo, a intervenção de 180 dias na Prefeitura de Canindé chegará, se muito, a três meses. Ontem, o governador Belivaldo Chagas (PSD) indicou o economista Edgard Mota como interventor, porém o decreto nesse sentido ainda terá que ser aprovado pela Assembleia. O grande beneficiado com essa demora foi o prefeito Ednaldo da Farmácia (Progressista). Diante do volume de irregularidades apontado pelo Ministério Público, o dito cujo já deveria ter sido afastado da Prefeitura há muito tempo. Coisas de Sergipe!

Sergipano de coração

O mais novo cidadão sergipano nasceu na cidade italiana de Milão, em 6 de outubro de 1958. Trata-se do bispo de Estância, Dom Giovanni Crippa. Por indicação da deputada estadual Janier Mota (PL), o reverendo recebeu, ontem, o título de cidadania aprovado por unanimidade pela Assembleia. “Agradeço a generosidade de agora eu ser considerado oficialmente filho desta terra amada”, discursou o mais novo sergipano. Bravo, bravo!

Partidos sem pressa

Faltando apenas cinco dias para os partidos registrarem as candidaturas majoritárias e proporcionais em Aracaju, apenas os diretórios dos Cidadania, PSDB e PSB já fizeram isso. As três legendas compõem a aliança que apresentou a delegada de polícia Danielle Garcia (Cidadania) como candidata a prefeita da capital. Juntos, os três partidos registraram 104 candidatos à Câmara de Vereadores. O PSDB apresentou chama proporcional completa, ou seja, com 36 nomes, enquanto o PSB registrou 35 candidatos e o Cidadania 33. Ah, bom!

Aguarda aprovação

O Conselho de Administração da empresa Serviços Gráficos de Sergipe (Segrase) se reúne extraordinariamente, amanhã, para aprovar o nome do novo presidente da estatal. O indicado é o advogado Francisco Dantas, escolhido pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) visando “pagar” o apoio do partido Republicanos à reeleição do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Francisco Dantas substituirá o jornalista Milton Alves, que vem respondendo interinamente pela presidência e retornará à diretoria industrial da Segrase. Marminino!

Tira e bota

E os candidatos a prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e Danielle Garcia (Cidadania) travam uma guerra surda na Justiça. O pedetista tenta manter nas redes sociais vídeos mostrando sua atuação à frente da Prefeitura de Aracaju. Por sua vez, a distinta delegada quer impedir a veiculação do material, alegando se tratar de propaganda eleitoral fora de época. A Justiça já concedeu sete liminares mantendo ou retirando a propaganda do ar e, pela disposição dos contendores, deve emitir várias outras decisões. Misericórdia!

Sessão mista

A Assembleia realiza, hoje, sessão plenária para votar requerimentos e moções. Entre elas está a da deputada estadual Goretti Reis (PSD) convidando Jenilson Gomes, diretor do Instituto de Identificação do Estado para falar no Legislativo sobre o novo modelo da carteira de identidade, padrão nacional, que passa a ser emitida em Sergipe. Por conta da Covid-19, a sessão será mista, podendo os deputados participarem presencialmente ou de forma remota. Vixe!

Fake news

Diferente do que foi propagado mentirosamente, não há novos radares instalados nos corredores de transporte reestruturados pela Prefeitura de Aracaju. Segundo a SMTT, o que há são câmeras em fase de testes pela Guarda Municipal, via fibra ótica, para monitoramento da cidade. A Superintendência revelou, ainda, que toda e qualquer instalação de radar será previamente informada aos aracajuanos. Então, tá!

Aberração jurídica

E o senador Alessandro Vieira (Cidadania) classificou como uma “aberração jurídica” o parecer do procurador-geral de Justiça, Augusto Aras, favorável à reeleição para as mesas diretoras da Câmara Federal e do Senado. Segundo o cidadanista, a jurisprudência citada por Aras faz referência às eleições em casas legislativas de estados e municípios, para as quais não existe restrição sobre a possibilidades ilimitadas de reeleição. Crendeuspai!

Prima de volta

E quem já está novamente entre nós é a esfuziante Primavera, estação do ano que se segue ao Inverno e precede o Verão. É tipicamente associada ao reflorescimento da vegetação. Iniciada nesta terça-feira, a Primavera sofrerá a influência do fenômeno La Nina, instalando no Oceano Pacifico. Por conta disso, de outubro a dezembro as chuvas em Sergipe ocorrerão em maior volume. Seja bem-vinda Prima!

Recorte de jornal

Publicano no jornal aracajuano O Tempo, em 19 de setembro de 1950.