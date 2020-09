PC PRENDE HOMEM DE 56 ANOS SUSPEITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA CAPITAL

22/09/20 - 16:31:11

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um homem de 56 anos. Ele é suspeito da prática de estupro de vulnerável contra uma criança e foi preso nesta terça-feira, 22.

Segundo a delegada Annecley Figueiredo, o suspeito levou a vítima ao local do crime e, após praticar ação criminosa, passou a fazer ameaças de morte caso contasse sobre o estupro aos pais. Após a comunicação do fato, foram iniciadas as buscas que resultaram na localização do suspeito.

O homem, que estava foragido há uma semana, foi preso e será encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

SSP