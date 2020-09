POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE AGREDIR A PRÓPRIA MÃE EM ARACAJU

22/09/20 - 14:32:05

Ele chegou a ser internado em uma clínica de recuperação, mas fugiu e voltou à casa dela

A equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) cumpriu o mandado de prisão de Jorge Vieira dos Santos. Ele responde pelo crime de ameaça contra a própria mãe. A detenção ocorreu nesta terça-feira, 21.

De acordo com as investigações, o suspeito confessou a prática do crime durante o interrogatório. O detido chegou a ser internado em uma clínica para recuperação de dependentes de drogas, mas fugiu por não concordar com as regras do local.

Após a fuga, ele voltou à casa da mãe, local onde foi preso. Ele foi encaminhado a uma unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça.

SSP