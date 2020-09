Rede de Leitura Inclusiva estimula leitura por meio de tecnologias assistivas

22/09/20 - 15:50:46

A Universidade Tiradentes, por meio da Biblioteca Central Jacinto Uchôa e do Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial – NAPPS – da instituição de ensino, participou de mais uma edição da Rede de Leitura Inclusiva de Sergipe. Em sua 5ª edição, o encontro foi realizado de forma totalmente online pelo canal do YouTube da Rede de Leitura Inclusiva.

Este ano, a iniciativa teve como objetivo discutir alternativas que promovam a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência, além de estimular a leitura por meio de tecnologias assistivas e metodologias ativas. A Rede, coordenada nacionalmente pela Fundação Dorina Nowill para cegos, reúne diversas organizações e pessoas comprometidas em ampliar as oportunidades de acesso ao livro e à leitura para todas as pessoas.

“Desde 2015, a Unit integra a rede de leitura. Por meio da Biblioteca Central, possuímos uma grande preocupação com questão da acessibilidade. É uma biblioteca para todos, atendendo a todo tipo de usuário. Sempre tivemos esse cuidado, esse zelo com a questão da acessibilidade, da diversidade e da inclusão para atender ao nosso usuário”, declara Gislene Dias, bibliotecária.

Durante cinco dias, o encontro discutiu temáticas voltadas às tecnologias assistivas a serviço da inclusão social.

“É muito importante o encontro e a participação da instituição de ensino na Rede. É uma troca de informações e experiências bastante relevantes. A Biblioteca Central da Unit e o NAPPS atuam diretamente com estudantes com deficiência e ter uma olhar diferenciado para este aluno”, salienta a coordenadora do NAPPS, professora Kátia Araújo.

“É um trabalho integrado com diversos equipamentos da biblioteca inclusiva. Possuímos impressora em braille, computadores adaptados com sistemas sintetizadores de voz para facilitar para o aluno cego, além dos intérpretes de libras para os alunos surdos. Nossa atuação é voltada de forma com que o aluno se sinta incluído no processo de ensino-aprendizagem”, acrescenta.

O evento contou com a presença de intérpretes de libras do NAPPS Cledineide Silva, Cristina Oliveira, Elisana Alves e Rigleisson Feitosa, além dos colaboradores Jonhhy Wallace Carvalho e Jonnathan Rodrigues na mediação do chat.

Assessoria de Imprensa