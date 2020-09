RioMar acolhe exposição fotográfica em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

22/09/20 - 13:30:35

Em parceria com o RioMar Aracaju, o Ministério Público de Sergipe promove uma exposição fotográfica alusiva ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

A mostra tem como objetivo trazer ao conhecimento do público histórias de vida e superação, e deixar a mensagem de que ainda há muito o que se fazer para derrubar as barreiras que limitam os direitos de milhões de brasileiros.

Esta é a segunda edição do projeto “Conscientização por Igualdade de Direitos”, promovida pelo MPSE e que visa chamar a atenção da sociedade para uma luta que não pode parar.

A mostra permanece no RioMar Aracaju, no segundo piso do shopping, em frente à loja Renner, até o dia 27 de setembro. O acesso é gratuito.

Fonte e foto assessoria