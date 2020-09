Alerta por SMS orienta a população sobre a covid-19 com dados por bairro

22/09/20 - 13:18:58

A Prefeitura de Aracaju disponibiliza um serviço de alerta por SMS, com informações sobre a covid-19. Ofertado através da Defesa Civil, desde maio deste ano a ferramenta passou a emitir mensagens para a população, com orientações sobre a doença e informações sobre a quantidade de casos confirmados em cada bairro da capital sergipana.

Com isso, o cidadão que estiver cadastrado no serviço não apenas recebe informações exclusivas sobre a localidade em que reside, como também instruções sobre a importância dos cuidados pessoais, a exemplo do uso de máscara, redobrando os cuidados a partir dos dados atualizados da sua região.

“O serviço auxilia a população no sentido de que saiba que o vírus está bem próximo dela, dentro do seu bairro. A depender de como for, inclusive, na sua rua. Com isso, os aracajuanos podem se precaver sempre que forem sair de casa. É uma forma de colocar ao alcance de cada cidadão dados exatos sobre a propagação do vírus, uma vez que é informado tanto a quantidade de infectados como de óbitos, por bairro”, explica o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

Desde que o serviço passou a ser disponibilizado, o órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania já encaminhou 1.035 mensagens sobre a covid-19, reforçando a comunicação junto à população. A ação é realizada de forma integrada com a Secretaria Municipal da Saúde.

Atualmente, o serviço de alerta por SMS conta com quase 50 mil pessoas cadastradas para receber as mensagens, pelo celular. Para ter acesso, o aracajuano que estiver interessado deve enviar, apenas, um SMS para o número 40199, constando o CEP de onde reside. A partir deste processo, o cadastro é realizado.

Foto: Marcelle Christinne