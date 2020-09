SMTT promove ação educativa com foco na travessia segura

22/09/20 - 13:17:10

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) de Aracaju promoveu uma ação de conscientização, com foco na travessia segura de pedestres, na avenida Etelvino Alves de Lima, uma das mais movimentadas da cidade. A atividade ocorreu na manhã desta terça-feira, 22, e integra a programação da Semana Nacional de Trânsito 2020.

De acordo com a integrante da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT, Heloísa Rezende, o objetivo da ação é conscientizar condutores e pedestres sobre a importância da travessia segura e os cuidados que cada um deve ter para que haja mais segurança na via. “Os motoristas, infelizmente, não têm o hábito de parar nas faixas desta avenida e os pedestres, por sua vez, muitas vezes atravessam fora das faixas. É importante ressaltar que o pedestre no trânsito é prioridade”, reforçou.

A autônoma Maria do Carmo mora em um dos condomínios da avenida. De acordo com ela, os motoristas que passam pela região são resistentes a dar prioridade ao pedestre. “Às vezes esperamos bastante tempo na faixa para conseguirmos atravessar a avenida, em segurança. Por isso, uma ação como essa que a SMTT está fazendo aqui é importante para chamar a atenção dos condutores”, disse.

Programação

A programação da Semana Nacional de Trânsito marca a intensificação das atividades de Educação para o Trânsito da SMTT após uma interrupção de cinco meses devido à pandemia do novo coronavírus. Para garantir a segurança das equipes e da população abordada, durante as ações os servidores utilizam máscaras, mantêm distanciamento social e utilizam um megafone para disseminar a mensagem de conscientização.

Por causa do risco de propagação da covid-19, embora os números de casos e óbitos em Aracaju estejam sob controle, medidas de prevenção da doença também foram incluídas na ordem do dia da SMTT. Durante as ações educativas, itens de proteção individual e álcool em gel estão sendo distribuídos aos cidadãos. O churrasqueiro Carlos Augusto, por exemplo, pedalava sem máscara e recebeu uma nova. “Esqueci a minha em casa, mas o pessoal da SMTT chamou a minha atenção e agora estou protegido”, afirmou.

Dia Mundial Sem Carro

A ação desta terça-feira também marcou o Dia Mundial Sem Carro. Os integrantes da CET dialogaram com os condutores sobre os benefícios da redução do uso do automóvel, tanto para o meio ambiente quanto para a segurança no trânsito: dados da SMTT mostram que dos 2.114 acidentes registrados em Aracaju, entre 1º de janeiro e 21 de setembro deste ano, 1.722 envolviam automóveis, o que corresponde a aproximadamente 70% do total.

Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito começou no último dia 18 e ocorre em todo o país. Um de seus objetivos é mostrar que trânsito é uma questão de cidadania e que faz parte do dia a dia de todas as pessoas, convocando-as para refletir sobre a importância de um comportamento mais responsável.

Na capital sergipana, a programação é organizada pela SMTT de Aracaju e, em 2020, além da mensagem de conscientização sobre segurança viária, está havendo diálogo com a população sobre a pandemia. Confira o cronograma:

23/09 (quarta-feira)

Ação educativa para ciclistas

Local: avenida Tancredo Neves

Horário: 7h

Blitz educativa para motoristas

Local: avenida Beira Mar

Horário: 16h

24/09 (quinta-feira)

Ação educativa no transporte público

Local: Terminal do DIA

Horário: 7h

25/09 (sexta-feira)

Blitz educativa sobre Lei Seca

Local: Passarela do Caranguejo

Horário: 19h

Fonte e foto SMTT