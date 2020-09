SUSPEITO DE SER O MANDANTE DE HOMICÍDIO QUE VITIMOU PAI E FILHO SE ENTREGA

O suspeito de ser o mandante de um duplo homicídio na cidade de Nossa Senhora das Dores se apresentou à polícia. Eduardo Teixeira Pereira compareceu na delegacia da cidade, na presença de advogado, na última quinta-feira, 17. O crime vitimou José Valter de Melo e Fábio Lopes de Melo, pai e filho, no dia 4 de julho deste ano. As investigações contaram com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol).

Segundo a delegada Maria Zulnária, que preside o inquérito policial, as investigações tiveram início desde o dia do crime e contaram com as análises das imagens das câmeras de segurança da prefeitura da cidade e de populares da localidade. Assim, foi possível identificar o veículo utilizado na investida criminosa.

Com as imagens, a polícia chegou à identificação de Alexsandro dos Santos de Jesus, o proprietário do carro empregado na ação criminosa. Ele foi localizado e ouvido. Em depoimento, entrou em contradição e foi representada a prisão preventiva dele, cumprida no dia 18 de agosto.

Na segunda fase do procedimento investigativo, com diligências em Alagoas, foi detido José Deyvison Sabino da Silva, que confessou o crime. Ele apontou a participação de Cícero Gomes da Silva, conhecido como “Cona”, e Welson Jesuíno dos Santos, conhecido como “Preto”, no duplo homicídio.

O procedimento investigativo também indicou que José Deyvison e Welson foram os responsáveis pelos disparos, enquanto que Cícero aguardava no carro em companhia de Alexsandro e Gildázio Gomes Moura, que foi o responsável por apontar as vítimas e indicar o local de trabalho delas.

No desdobramento das investigações, também foi identificado o mandante do crime. Eduardo teria pago a quantia de R$ 8 mil aos executores para a prática do duplo homicídio. Ele também é apontado como o principal suspeito de um homicídio cometido no ano de 2019, no povoado Tabocas, em Nossa Senhora das Dores.

O crime que ocorreu em 2019 teve como vítima fatal Fabrício Lopes Melo, irmão de Fábio Lopes e filho de Valter Lopes. O inquérito policial que apurou esse crime também foi concluído com o fim das investigações do duplo homicídio registrado em 2020, já que há relação entre ambas as práticas criminosas.

A motivação para o crime teria tido início a partir de um desentendimento ocorrido no ano passado, por conta de uma suposta colisão no início de 2019. As buscas seguem para chegar às localizações de Welson Jesuíno dos Santos e de Cícero Gomes da Silva. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).

