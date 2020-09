2 homens vão a funeral e morrem após ingerir bebida de amigo que também bebeu e morreu

22/09/20 - 15:16:08

A morte de três homens, ocorrida no Povoado Vivaldo município de Riachão do Dantas está intrigando a população, isso por cota da “coincidência” do caso.

As primeiras informações que foram divulgadas pelo radialista Jailton Santana dão conta que um homem identificado como Marcos Silva Florêncio, 50 anos, teria morrido nesta segunda-feira (21) após ingerir bebida alcoólica em um bar da região.

Segundo populares, ele passou mal e morreu após os primeiros socorros na Unidade Mista de Saúde da cidade.

Outras duas pessoas que retornavam do funeral de Marcos Florêncio, resolveram passar em um bar onde ingeriram da mesma cachaça e também morreram. Uma terceira pessoa que também esteve no bar, foi lavado às pressas para Aracaju e seu estado de saúde é grave.

O caso está sendo investigado pela polícia civil.