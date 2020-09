Vídeo deturpa uma declaração de apoio de Déda a Edvaldo

22/09/20 - 12:46:07

Campanha de Edvaldo busca identificar autores para processá-los criminalmente

Está circulando em grupos de Whatsapp e nas redes sociais um vídeo apócrifo que deturpa uma declaração dada pelo ex-governador Marcelo Déda, em 2008, de apoio ao prefeito Edvaldo Nogueira. O vídeo faz ataques ao prefeito e pré-candidato à reeleição, e usa um depoimento de Déda, falecido em 2013, para deturpar a mensagem do ex-governador.

O vídeo está publicado no perfil do Instagram @esquerda_emacao, que é declaradamente simpático ao PT e a candidatos do partido em Aracaju. Na publicação, é possível ver, inclusive, que os perfis de petistas, como Márcio Macêdo, Rogério Carvalho e Eliane Aquino, foram marcados. Integrantes da coordenação da campanha de Edvaldo desconfiam que o vídeo tenha sido produzido pelo PT, uma vez que o ex-presidente do partido em Aracaju, Jefferson Lima, pré-candidato a vereador, chegou a publicar o material.

O vídeo criminoso discorre sobre a obra de revitalização da avenida São Paulo, realizada na gestão de Déda enquanto prefeito, que, segundo a locução, “teria beneficiado Edvaldo”, que foi reeleito prefeito da capital. Em seguida diz que Edvaldo “traiu o legado de Déda” e utiliza somente um pequeno trecho de depoimento do ex-governador no qual ele discorre sobre lealdade, para criar a falsa ideia de crítica ao atual prefeito.

A declaração de Déda, na verdade, foi dada em 2008, para reafirmar seu apoio a Edvaldo naquela eleição. No vídeo, Déda declara justamente que Edvaldo é leal e manteve os compromissos firmados por ambos com a população para levar Aracaju ao caminho do progresso. O ex-governador, inclusive, destaca que, com Edvaldo, Aracaju se tornou a capital da qualidade de vida do Brasil.

“Dou muito valor a esta questão da lealdade, por que eu já vi na história de Sergipe a traição destruir projetos de transformação, de mudanças e de melhorias para o povo. O valor da lealdade é extremamente importante na política. Quando precisei deixar a Prefeitura de Aracaju, não tive um momento de dúvida, pois sabia que podia confiar em Edvaldo, porque Edvaldo é um homem leal. Quando saí, Edvaldo continuou meu trabalho, manteve firmes nossos compromissos e colocou a Prefeitura no caminho do progresso e do avanço. Por isso, Aracaju continuou crescendo e, por isso, no período que Edvaldo assumiu a prefeitura, Aracaju conquistou prêmios nacionais, dentre os quais se destaca o título da capital da qualidade de vida”, afirma Déda. O vídeo original, na íntegra, pode ser acessado neste link: https://www.youtube.com/watch?v=21Vymt2ZUqk.

A coordenação da campanha de Edvaldo Nogueira lamentou o uso eleitoreiro do vídeo de Déda e informou que trabalha na identificação dos autores do vídeo, para processá-los criminalmente. “É inaceitável que utilizem Déda para tentar atacar Edvaldo. Ambos foram não só aliados políticos como amigos e trabalharam sempre em harmonia, seja na prefeitura, com Déda prefeito e Edvaldo vice, seja quando Déda se tornou governador e Edvaldo, prefeito. Os aracajuanos sabem da lealdade de Edvaldo a Déda e do carinho e respeito entre eles. É lamentável que usem Déda para mentir sobre Edvaldo. De modo que identificaremos os criminosos que produziram este vídeo”, afirmou Evandro Galdino, presidente do PDT de Aracaju e um dos coordenadores da campanha de Edvaldo.