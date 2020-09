TRT20 DIVULGA EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE PERITOS, TRADUTORES E INTÉRPRETES

23/09/20 - 12:50:07

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) divulga Edital para credenciamento de peritos, tradutores e intérpretes. O Edital, de nº 01/2020, foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, na edição de 15 de setembro de 2020.

Os interessados em atuar nos processos judiciais de competência do Tribunal deverão se inscrever no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária da Justiça do Trabalho (AJ/JT), que estará disponível no site do TRT20 a partir de 15 de outubro de 2020, fornecer as informações obrigatórias e anuir ao Termo de Compromisso relativo às exigências e às obrigações impostas na Resolução CSJT nº 247/2019.

Os candidatos devem apresentar, também, pelo Sistema AJ/JT, cópia digitalizada dos documentos exigidos, entre eles: carteira do conselho/órgão de classe respectivo; carteira ou certidão emitidas pela junta comercial, para as profissões de tradutor e de intérprete; comprovante de inscrição municipal no Cadastro de Contribuintes de Tributos Mobiliários do local do estabelecimento ou do domicílio declarado pelo prestador de serviço; certidão de regularidade com o órgão de classe; e comprovante de pagamento do ISSQN ao município, se for o caso.

O Sistema AJ/TJ será utilizado pelos juízes para a escolha do profissional cadastrado. A nomeação será realizada, equitativamente, de forma direta ou por sorteio, de acordo com a necessidade do juízo, a impessoalidade, a capacidade técnica do profissional e sua participação em trabalhos anteriores.

Eventuais dúvidas relacionadas ao cadastramento dos dados pessoais e profissionais podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] e eventuais dúvidas relacionadas ao cadastramento dos dados tributários de INSS e ISS podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

Acesse o EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2020.