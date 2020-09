Belivaldo Chagas anuncia antecipação da 1ª parcela do 13º salário dos servidores públicos

23/09/20 - 16:46:33

Com pagamento de servidor público, Governo vai injetar 1 bilhão e 400 milhões na economia até o final do ano

O valor de 1 bilhão e 400 milhões é referente ao pagamento das folhas de setembro a dezembro, antecipação do 13, auxílio uniforme e terço de férias da Educação.

O governador Belivaldo Chagas anunciou em coletiva de imprensa, realizada na tarde desta quarta-feira (23), a antecipação do 13º salário para todos os servidores do Estado, por ordem de data de aniversário. Belivaldo também anunciou o retorno do pagamento do auxílio-uniforme e do 1/3 de férias para os servidores da Educação. Com as medidas, o Governo do Estado vai injetar cerca de um bilhão e 400 milhões de reais na economia sergipana

A primeira parcela do 13º salário será paga através de folha suplementar nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, entre os dias 10 e 12 de cada mês, e a previsão é que os 50% sejam pagos, de forma integral, também em dezembro. Com o montante a ser pago, o governo estima injetar na economia sergipana cerca de R$ 80 milhões.

“Com a medida anunciada, a intenção é fechar o mês de dezembro sem dever absolutamente nada referente ao ano de 2020. Isso é bom porque contriui com a economia. Quando a gente soma as folhas de setembro, outubro, novembro, mais o décimo terceiro, a gente está jogando na economia um bilhão e 400 milhões de reais, neste momento que é extremamente importante para os servidores. Não tem sido fácil, mas estamos fazendo o dever de casa. Desde que assumimos o governo, temos pagado os salários sempre conforme anunciado”, destacou Belivaldo.

Pagamento do 13º

O início do pagamento da 1ª parcela ocorrerá entre os dias 10 e 12 do mês seguinte. Aposentados, pensionistas, servidores, empregados efetivos e comissionados com data de nascimento entre janeiro a abril recebem 50% do valor líquido do 13º salário na folha de setembro.

Já os servidores com data de nascimento entre maio e agosto recebem 50% do valor líquido do 13º salário na folha de outubro/2020. E aqueles com data de nascimento entre setembro a dezembro recebem 50% do valor líquido do 13º salário na folha de novembro/2020.

Aposentados e pensionistas que recebem até R$ 6.000,00 estão excluídos dessa antecipação, uma vez que já estão recebendo o 13º salário de 2020 em 9 parcelas, das quais 5 já foram pagas. O pagamento teve início nos dias 30/04 e 08/05/2020 – junto com a folha do mês de abril, contemplando aproximadamente 90% dos aposentados e pensionistas.

Terço de férias

O Governo de Sergipe também realiza o pagamento do adicional de 1/3 de férias a todos os servidores da Educação.

O pagamento que seria efetuado no mês de junho foi suspenso, temporariamente, por meio do Decreto Nº 40577 de 16 de abril deste ano, dentro das medidas de austeridade fiscal e financeira do Poder Executivo Estadual, em virtude da queda de receita decorrente da pandemia da Covid-19. O valor total do pagamento somente com o 1/3 de férias é de R$ 10 milhões.

Auxílio-uniforme

Em relação aos pagamentos do auxílio-uniforme para policiais militares, que estavam suspensos desde o mês de abril devido à pandemia da Covid-19, o governador informou que serão retomados em duas parcelas de R$ 850 cada, a serem pagas nas folhas de setembro e outubro.

Cerca de cinco mil policiais militares da ativa e 600 bombeiros serão beneficiados com o auxílio, que totaliza um montante de R$ 5 milhões por mês.

