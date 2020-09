BLITZ EDUCATIVA PARA OS CONDUTORES DE MOTO SERÁ REALIZADA EM ARACAJU

23/09/20 - 09:03:05

40% dos acidentes com vítimas em Aracaju ocorreram com condutores de moto. As gravidades dos acidentes em sua maioria sempre deixam sequelas que comprometem a vida do condutor. Neste ano de pandemia, 09 condutores de motocicletas perderam suas vidas no trânsito de Aracaju.

Por isso, a CPTRAN, órgão de transito da Policias Militar do Estado de Sergipe, em conjunto com a CUFA (CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS) realizará nesta quinta uma blitz educativa e sem aglomerações tendo o foco voltado para os condutores de moto, onde receberão informações sobre segurança, sobre transito, sobre uso de capacete e sua importância e receberão álcool 70% como lembrança da importância de se cuidar neste período.

“um ano diferente em todos os aspectos, afinal a pandemia mudou o comportamento de todos. Mas a semana de trânsito não pode parar por isso a importância dessa união de forças para tentar informara aos condutores da necessidade de cumprir as leis de trânsito e ao mesmo tempo, se cuidar da pandemia”, afirma o MAJOR SILVEIRA, CMT DA CPTRAN.

O evento ocorrerá em dois pontos da grande Aracaju, durante toda a manhã do dia 24 de setembro, véspera do encerramento das atividades voltadas ao transito.

Fonte e foto CPTRAN