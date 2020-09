Cardiologista explica como o estresse afeta a qualidade de vida das pessoas

23/09/20 - 12:21:02

Os altos índices de estresse e ansiedade no dia a dia vêm afetando a qualidade de vida das pessoas. Com a chegada da pandemia da Covid-19, o isolamento social e a mudança da rotina trouxeram consequências preocupantes e os primeiros problemas clínicos associados ao estresse que aparecem são o cansaço, desânimo, fadiga constante, dificuldade de concentração, comportamento explosivo, irritabilidade e isso acaba elevando os níveis dos hormônios. Por isso, no Dia Mundial de Combate ao Estresse, 23 de setembro, o cardiologista do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Renato Mesquita, faz o alerta.

“O estresse pode levar ao infarto, elevando os níveis dos hormônios cortisol e adrenalina, causando aumento da pressão arterial, arritmia cardíaca, queda da imunidade, aumento do peso, entre outros diagnósticos, por isso, as pessoas devem ter cuidado. Hábitos alimentares corretos ajudam a fortalecer o sistema imunológico e, consequentemente, tornam uma pessoa menos vulnerável ao estresse e seus efeitos. Dormir bem também é outra maneira de melhorar sua qualidade de vida e o bem-estar”, disse Renato Mesquita.

A contadora aposentada, Jane Ferreira, 68, precisou fazer terapia, além de ajuda médica para controlar seus hormônios. Ela disse que o estresse só aliviou depois que se aposentou. “Eu tinha uma vida muito ativa e estressante, principalmente no trabalho, ainda tinha que dá conta de casa, marido e filhos, tive sérios problemas e quase acabei meu casamento porque só descontava no meu marido. Comecei a ter problemas de saúde e foi durante uma consulta com o cardiologista que ele me indicou uma terapia para complementar o tratamento. Hoje sou mais saudável, mais calma, mais feliz”, afirmou a contadora.

Dicas como administração do tempo e definição de prioridade, evitar autocobranças, respirar adequadamente, valorizar cada conquista, aprender a perdoar e deixar a raiva de lado, além de enxergar o lado positivo em cada situação, são importantes para combater o estresse e viver de bem com a vida.

Fonte e foto assessoria