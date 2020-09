CES/SE promoveu capacitação básica para secretárias executivas

23/09/20 - 13:11:19

Na manhã desta quarta-feira, 23, o Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE) promoveu, na sede, um Curso Básico de Secretaria Executiva para as secretárias executivas Iara Nascimento e Daniela Leal dos Conselhos Municipais de Saúde (CMS) de São Francisco e Poço Verde, respectivamente.

A capacitação foi ministrada pela secretária executiva do CES/SE, Cristiane Prado Menezes, e contou com o apoio da presidente Sheyla Andrea dos Santos e do 1º secretário, Carlos Alberto de Oliveira. Segundo Cristiane, estas secretárias executivas são novatas na função e vieram ter uma noção básica do trabalho de uma Secretaria Executiva.

“As secretárias e os secretários executivos dos CMS têm que entender primeiro da legislação que compreende o SUS e o papel do controle social, depois têm que saber a importância do cuidado com a documentação e os encaminhamentos que devem ser realizados após a decisão do Pleno do respectivo Conselho de Saúde, pois tudo que o Pleno delibera é importante para a saúde pública do município ou do estado. Então, essa capacitação é o curso básico do trabalho em um Conselho de Saúde, que é ter o cuidado com a documentação, aprender a legislação e as tratativas dos atos normativos como Atas, Resoluções e Recomendações”, explicou Cristiane.

Para a secretária executiva do CMS de São Francisco, Iara Nascimento, foi imprescindível participar desta capacitação. “Eu estou trabalhando no Conselho de Saúde de São Francisco desde abril, mas por causa da pandemia só pude vir fazer este curso agora e gostei muito, tirei várias dúvidas e vai me ajudar bastante no trabalho do dia a dia”, enfatizou Iara que veio acompanhada do presidente do CMS de São Francisco, Enzo Matos.

Por Gleydiomar Góis

Foto: Enzo Matos e Gleydiomar Góis