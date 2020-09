Dia mundial sem carro: conscientização e saúde durante a pandemia

23/09/20 - 08:22:45

O Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema) divulgou nesta terça-feira, data que se comemora o Dia Mundial Sem Carro, pesquisa que aponta redução de mais de 50% na emissão de poluentes por ônibus de transporte público na cidade de São Paulo no período da pandemia de covid-19, iniciada em março. Os dados consideram um dia útil médio de abril, no auge da quarentena, comparado a um dia útil médio de fevereiro, antes da pandemia.

A pesquisa direciona para o que a data de 22 de setembro tenta alertar: menos uso de veículos pode, efetivamente, contribuir para a redução da poluição ambiental. De acordo com a engenheira ambiental, mestre e doutora em Engenharia de Processos e professora dos Cursos de Engenharia da Universidade Tiradentes, Nayára Bezerra Carvalho, a pandemia e o isolamento social refletiram positivamente na recuperação ambiental.

“A pandemia e o isolamento social, juntamente com a diminuição da interferência do homem no meio ambiente, a desaceleração da produção industrial, transformação no cotidiano e no estilo de vida da população, refletem na recuperação ambiental causando uma série de impactos positivos”

“É possível verificar que a redução do deslocamento de pessoas resultou na diminuição de problemas sociais e ambientais como congestionamentos, mortes e sequelas de vítimas de acidentes, estresse no trânsito, emissão de gases contribuintes ao efeito estufa, poluição do ar e das águas, doenças cardiovasculares e respiratórias causadas pela poluição atmosférica e consumo exagerado de recursos naturais”.

Mudança

Proposto com o objetivo de estimular reflexão sobre o uso excessivo de automóveis, sugerindo formas alternativas de mobilidade, uso responsável de automóveis e motos e combate ao deslocamento individual, o Dia Mundial Sem Carro pode, na opinião da professora, estimular uma nova forma de vida porque fomenta o debate social.

“É importante repensar o estilo de vida no qual as novas práticas da sociedade não resultem apenas um bem estar temporário, mas também uma crescente curva de ações benéficas frente ao descolamento humano. O Dia Mundial sem Carro se tornou um marco fundamental para a reflexão dos cidadãos no desenvolvimento do senso crítico a respeito das mudanças de simples hábitos como fazer caminhadas ou andar de bicicleta, planejar melhor os deslocamentos”.

Dia mundial sem carro

O Dia Mundial sem Carro, comemorado no dia 22 de setembro, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o uso responsável dos carros. Diversas ações são colocadas em prática nessa data a fim de oferecer alternativas e esclarecimentos sobre a utilização nociva dos veículos automotores individuais.

No Brasil, o Dia Mundial Sem Carro foi instituído em 2001 e envolveu ações em 11 cidades: Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas (RS); Piracicaba (SP); Vitória (ES); Belém (PA); Cuiabá (MT), Goiânia (GO); Belo Horizonte (MG); Joinville (SC) e São Luís (MA).

Em São Paulo, atividades relacionadas à data começaram a acontecer em 2003, mas apenas em 2005 o evento passou a ter apoio de secretarias municipais. Outras organizações também passaram a apoiar e a dar mais visibilidade para o Dia Mundial Sem Carro.

