DIRETOR DO IICM, JENILSON GOMES, APRESENTA O NOVO MODELO DO RG NA ALESES

23/09/20 - 13:20:55

O diretor do Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM), Jenilson Gomes, apresentou no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), na manhã de hoje (14), a nova Carteira de Identidade (RG), já no padrão nacional, que passa ser emitida em Sergipe. O novo documento traz melhorias na segurança e facilidades para a emissão, como economia do tempo e agilidade na entrega ao cidadão. O coordenador Geral de Perícias do Instituto de Criminalista (COGERP), Nestor Joaquim Barros, também participou da apresentação.

A deputada estadual Goretti Reis (PSD), autora do Requerimento de nº 708, que convidou o diretor do Instituto de Identificação para apresentação da nova carteira de identidade, declarou que a motivação da apresentação do novo RG se deu por novidades contidas na nova cédula. “Agora a RG agregará, além de dados de outros documentos, informações extras, como no caso de saúde, como tipo de sangue, doença, entre outras informações. As alterações serão muito mais benéficas para todos nós, cidadãos”, aprovou a deputada.

De acordo com Jenilson Gomes, a atual Carteira de Identidade – com mais de um século de existência no Brasil – não mais atendia a segurança e a funcionalidade necessária. A nova RG oferta a possibilidade de conter até 12 documentos ou informações diferentes, como Título de Eleitor, PIS, Certificado de Reservista, tipo sanguíneo e até mesmo informações de necessidades especiais de saúde.

Facilidade, economia e segurança

Outro benefício destacado por Jenilson Gomes é que o cidadão não mais precisará enfrentar filas para obter a nova RG. “Todos poderão solicitar o RG, via internet, de qualquer local, no conforto do lar e sem a necessidade de enfrentar filas. Aliada a isso, há a redução nas despesas na emissão do documento, não precisando mais efetuar gastos com fotos 3×4 e com cópias de documentos e de outras informações que desejar acrescentar. Tudo poderá ser enviado através do sistema, operado pelos funcionários do Instituto de Identificação”, comemora.

O diretor ressaltou que combinado à economia financeira e de tempo, o processo de solicitação da carteira está a segurança ao processo. “Ferramentas tecnológicas estão sendo incorporadas ao novo sistema, que facilitarão, não só a emissão da carteira de identidade, mas também, a identificação do cidadão, a exemplo do QR Code, comprovando a autenticidade do documento, dificultando assim falsificações ”, complementou Jenilson Gomes, enfatizando que a troca não é obrigatória e o prazo de entrega é de cinco a 30 dias após a coleta biométrica, podendo tempo ser ainda mais reduzido com a ampliação de pontos do instituto.

Jenison relatou ainda que sem a tecnologia utilizada hoje pelo Instituto de Identificação de Sergipe, houve o registro de mais de 130 casos de falsificação, e mais de 10 mil de duplicidade. “Agora, com a nova implantação de segurança e tecnologia investida pelo instituto, o sistema está muito mais seguro”, assegurou.

O Governo Federal estabeleceu que os órgãos devem se adequar ao novo padrão do Documento de Identidade até 1º de março de 2021.

Fonte assessoria

Por Stephanie Macêdo