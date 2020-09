Educação realiza formação direcionada aos agentes do Programa Criança Feliz

23/09/20 - 06:19:16

Será realizada uma live intitulada “Contação de histórias para promover a formação de leitores e o desenvolvimento infantil”

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, por meio do Departamento de Educação/Serviço de Ensino Fundamental (DED/SEF), realizará na próxima sexta-feira(25), às 17h, pelo canal do youtube Educação Sergipe, uma live intitulada “Contação de histórias para promover a formação de leitores e o desenvolvimento infantil”.

Trata-se de uma ação pedagógica e intersetorial promovida pelo Comitê Gestor da Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), vinculado ao Programa Criança Feliz, coordenado pela Seduc, para atender ao público-alvo das três secretarias integrantes do Programa. O encontro virtual contará com a presença de Kelly Valença, coordenadora do SEF, e de Sônia Kerner, componente do Comitê Gestor da Primeira Infância e técnica do SEF.

Estão convidados a participar os professores, assistentes de alfabetização e gestores das escolas públicas, no âmbito da Educação Estadual; agentes de saúde da Secretaria de Estado da Saúde; conselheiros tutelares, e multiplicadores, coordenadores e visitadores do Programa Criança Feliz da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social.

As secretarias que compõem o Comitê Gestor do Programa Criança Feliz estão mobilizando e sensibilizando seus atores principais para acompanharem a trilha formativa promovida pela Seduc, a fim de estimular pais, cuidadores, professores, gestores, visitadores do Programa Criança Feliz a realizarem leitura para as crianças, por meio de estratégias simples e divertidas, nas quais são desenvolvidas quatro habilidades fundamentais: ouvir, falar, ler e escrever.

Quando as competências de letramento são realizadas na primeira infância, a leitura favorece o desenvolvimento de habilidades, atitudes e conhecimentos facilitadores do processo de alfabetização. De acordo com Sônia Kerner, a formação pretende alcançar mais pessoas durante o período de pandemia, já que as atividades presenciais foram suspensas. “As ações de formação dos leitores existem desde 2017. Com a live, eu vejo a possibilidade de atender a um público bem maior das três secretarias”, disse.

Fonte e foto assessoria