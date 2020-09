Edvaldo: “Minha pré-candidatura não é cheque em branco”

23/09/20 - 12:14:25

O prefeito e pré-candidato à reeleição Edvaldo Nogueira e sua pré-candidata a vice-prefeita, Katarina Feitoza, se reuniram, nesta terça-feira, 22, com os 34 pré-candidatos a vereador do Solidariedade. Presidente de honra do partido, o deputado federal Gustinho Ribeiro também participou do encontro, que respeitou as diretrizes sanitárias de distanciamento social e uso de máscaras. Na reunião, além de fazer um balanço dos avanços que Aracaju tem vivenciado, Edvaldo reiterou seus compromissos com a população no sentido de “fazer mais e melhor” pela cidade.

“Minha pré-candidatura à reeleição não é cheque em branco, não sou o pré-candidato das promessas irrealizáveis, como são os meus adversários. Eles não conhecem a cidade. Meu trabalho na Prefeitura é a prova de que cumpro com os meus compromissos; as obras que fizemos mostram a nossa preocupação com o desenvolvimento da cidade e a nossa atuação no enfrentamento ao coronavírus salvou vidas. Por isso, quero continuar trabalhando por Aracaju, para fazer mais e melhor pela nossa gente, para enfrentar os problemas que ainda não foram resolvidos e para fazer Aracaju avançar”, afirmou Edvaldo.

Em sua mensagem aos pré-candidatos, o prefeito destacou o trabalho que desenvolveu na cidade desde que assumiu a gestão em 2017, com foco na reorganização financeira, regularização do pagamento em dia dos salários dos servidores, retomada de obras e a melhoria da prestação dos serviços públicos. Ele também elencou as novas ações desenvolvidas em Aracaju, frutos de um investimento em obras e realizações que somam mais de R$ 800 milhões.

Pré-candidata a vice-prefeita, Katarina Feitoza afirmou que define sua entrada na política como “uma missão” e disse se sentir segura por estar ao lado de um gestor sério, honesto e que trabalha por Aracaju. “Abracei esta candidatura como uma missão, por entender que a Política é um lugar de transformação, que nos condições de fazer mais pela cidade. Meu coração se enche de felicidade por estar nesta chapa com o prefeito Edvaldo Nogueira. Faremos uma campanha qualificada, mostraremos o trabalho que vem sendo desenvolvido em Aracaju e aquilo que queremos fazer para que a cidade continue crescendo”, declarou.

O presidente de honra do Solidariedade, Gustinho Ribeiro, reforçou seu apoio à chapa formada por Edvaldo e Katarina. “Sei da honestidade, competência e, principalmente, do olhar para aqueles que mais precisam do prefeito Edvaldo Nogueira. Ele tem todas as condições de continuar governando Aracaju. Também quero externar minha satisfação em ter Katarina na chapa e na política de Aracaju. Este grupo mostra que abre espaço para novos nomes e sua candidatura representa a renovação e a força da mulher. Ela tem experiência na polícia e vai ser fundamental na gestão. Estou muito feliz em fazer parte deste projeto e reafirmar minha disposição em trabalhar pela vitória”, disse.

Foto assessoria

Por Valter Lima