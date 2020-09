ELEIÇÕES 2020 EM SERGIPE: QUER VOTAR EM “COLESTEROL, DIAZEPAM OU CAVEIRA?”

23/09/20 - 14:21:28

Faltando menos de quatro dias para o registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, somente nove partidos fizeram isso em Aracaju. Entre os 259 candidatos a vereador na capital já devidamente registrados no TRE, tem Colesterol, Diazepam, Zevaldo Ventão, Bolsonaro Sergipano, Valmor Caveira e Mãe Gorda do Povo. O uso de apelidos chamativos é a forma que muitos candidatos encontram para serem lembrados, principalmente quando os eleitores desconhecem o nome civil.

Mas nem tudo vale. Apelidos que agridem o eleitorado são proibidos pela Lei das Eleições. A legislação estabelece as regras que devem ser aplicadas pela Justiça Eleitoral quando os candidatos apresentam o nome que desejam que apareça na urna eletrônica. O artigo 12 da norma determina que podem ser apresentadas três opções de nome, entre prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o político é mais conhecido na região em que atua.

Sem agressão

O dispositivo esclarece que o nome escolhido não pode gerar dúvida quanto à identidade do candidato, tampouco atentar contra o pudor, ser ridículo, irreverente ou que agridam o eleitorado. Muitos candidatos apostam em um apelido chamativo para participar da disputa eleitoral. Essa é a forma que eles encontram para serem lembrados, principalmente quando os eleitores desconhecem o nome civil ou até mesmo o número do candidato.

Entre os candidatos a vereador por Aracaju já registrados no TRE, muitos usaram a atividade profissional para serem identificados. Foi o caso de Acioli da Farmácia, Edson do Raio X, Ademir do Gás, Ariene Corretora, Borracheiro do Santa Maria, Alisângela Assistente Social, Enfermeira Adriana Flor, Irailton Garçon, Motoboy de Jesus e O Cozinheiro do Santa Maria. Outros se socorreram com as localidades ondem residem ou atuam politicamente: Capa do Mosqueiro, Ary do São Carlos, Audaléia do Santa Maria, Coelho Bairro América e Gordinho da Avenida. Qual delas?

Tem uns candidatos que usaram apelidos que eles acreditam os identifica por suas características físicas ou não: Agnaldo Moral, Ana Preta, Antônio Beleza, Galego da Burra, Lázaro do Carneiro, Gugu dos Amigos, Mãe Gorda do Povo, Manesertão, Maninho Vascão, Paquito de Todos, Chapolin, Cláudio Ligue Agora, Paulo Pisca Pisca, Pituxo, Valmor Alves o Caveira, Wesley Faz Bem e Zevaldo Ventão. Estes candidatos de apelidos chamativos vão disputar as eleições da capital pelos seguintes partidos: PSDB, Republicanos, Solidariedade, PL, PROS, Republicanos, PSB, Cidadania e PSC.

Por Destaquenoticias