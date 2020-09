Em parceria com o RioMar Aracaju, PM realiza campanha para o Dia das Crianças

Para que o Dia das Crianças seja celebrado com alegria por todos os pequenos, a Polícia Militar do Estado de Sergipe, em parceria com o RioMar Aracaju, através do Programa Educacional de Resistencia às Drogas – Proerd –, está arrecadando brinquedos em bom estado de conservação, para distribuição entre crianças carentes.

A iniciativa tem como objetivo dar uma nova vida a brinquedos que não estão em uso, presenteando meninos e meninas no Dia das Crianças.

As doações podem ser realizadas até o dia 9 de outubro, de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h, em um espaço ao lado da Lojas Americanas, no primeiro piso do shopping. A entrega dos brinquedos será realizada no dia 12 de outubro.

Para mais informações é só entrar em contato direto com o núcleo do PROERD pelo número l79l 99191-4668.

Lotti+Caldas Comunicação