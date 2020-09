Grávida, Aline Lima, filha de Chitãozinho, posa com o primogênito. Cantora de 36 anos de idade já é mãe de Manuel Neto, de 17

23/09/20 - 21:52:17

A cantora Aline Lima, de 36 anos de idade, filha de Chitãozinho, 66, da dupla Chitãozinho & Xororó, postou uma foto coladinha ao primogênito, Manuel Neto, 17, que nasceu de um relacionamento anterior.

“Ah já que hoje é dia dos filhos vou aproveitar!!! Todos os meus em um momento especial!! @netoduchi Te amo demais!!!! Jajá vamos ter que atualizar essa foto!”, postou Aline, que é casada com o jogador de futebol Rafael Longuine. “Te amooo”, respondeu Neto no post em que aparece abraçando a mamãe com o barrigão à mostra.

ALine e Longuine, que se casaram em julho do ano passado, passaram a lua de mel nas paradisíacas Ilhas Maldivas e depois desfrutaram de temporada nos Emirados Árabes, com Dubai e Abu Dhabi. “E a gente chegou ontem em Dubai fazendo o que?! Comendo! E muito bem! Amei esse restaurante, realmente a carne é maravilhosa!”, chegou a escrever Aline.

Fonte/Foto: globo.com