Joelma conta detalhes após se recuperar da Covid-19: “Afetou visão, mente, pulmão”.Cantora de 46 anos fez live e falou como foi processo ao ser diagnosticada com o novo coronavírus

A cantora Joelma, de 46 anos de idade, contou detalhes sobre seu período de isolamento após ser diagnosticada em agosto com Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Recuperada, ela falou à Contigo! sobre os sintomas pesados da doença.

“Eu fiquei muito inchada, fiquei com o corpo de uma grávida de nove meses. Fiz vários exames, tive problema no intestino, no estômago, no fígado. Foi pancada, afetou minha visão, minha mente, meu pulmão”, começou Joelma, que ficou com sintomas por mais e um mês.

“Foi muito tempo, mais de quarenta dias. Com trinta dias ainda dava positivo [o teste]. Com quarenta, quarenta e cinco, eles foram embora. As sequelas ficaram. Eu não conseguia cantar por culpa do meu pulmão, a respiração ficou curta, eu me cansava. Não conseguia segurar a afinação, dar notas prolongadas”, completou.

A ex-Calypso ainda disse que manteve a discrição com relação aos sintomas até de pessoas próximas e familiares. “Eu não sei onde eu peguei. Eu estava no Pará, fui fazer um tratamento de rotina e começou a dar os sintomas. Tive que ficar isolada. Foi surreal. Foi bom que peguei por todo mundo aqui em casa. Quando souberam aqui em casa, ficaram loucas, minha filha ficou louca. Eu fiquei quietinha, sofri calada.”

