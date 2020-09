Live discute educação inclusiva e esporte Evento abordou a conscientização pela inclusão social

23/09/20 - 13:49:20

Por Suzy Guimarães

O curso de Pedagogia da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, em parceria com o Projeto Estrela do Mar, que atende jovens e crianças com deficiência, realizou na última sexta-feira (18), a live “Educação Inclusiva por Meio do Esporte”. O evento promoveu a interação entre alunos e sociedade em prol da inclusão social.

O professor e doutor do curso de Pedagogia da UNINASSAU, Alessandro Mendes, debateu com o idealizador do Estrela do Mar, Byron Silva, sobre a situação das pessoas com deficiência e os benefícios da prática esportiva nas suas vidas.

“Muito além de promover a formação de nível superior a UNINASSAU tem como prioridade viabilizar a inclusão social dos alunos, professores e funcionários.”, observou Alessandro. Ele atentou que a Instituição é muito importante para facilitar eventos com cunho de responsabilidade social. O evento foi gratuito e aberto ao público.